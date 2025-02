Morto nel rogo: l’ultima telefonata: "Mamma, mi manchi tanto"

"Sono rimasta al telefono con Ferdinando fino a 10 minuti prima dell’incendio. Lui diceva: mamma, mi manchi, quando vieni a trovarmi? Qualche ora dopo, abbiamo appreso la notizia dalla televisione: è stato un choc tremendo, ancora faccio fatica a crederci". Raffaella parla con voce ferma, nonostante il dolore lacerante. Suo figlio, Ferdinando Autiero, 55 anni, originario di Napoli, è morto nell’incendio divampato mercoledì scorso in una palazzina Acer di via Giuliano da Rimini, insieme alla moglie, Alis Eftenaru, 42enne, rumena. Quando il rogo – scatenato a quanto pare da una presa malfunzionante di un forno a microonde al piano terra dello stabile – si è esteso anche al resto dell’edificio, i coniugi hanno cercato di salvarsi spalancando la porta di ingresso. Una fuga, forse, che è stata ostacolata dai problemi di deambulazione di Ferdinando, che da anni combatteva con la malattia di Reiter, una grave forma di infiammazione delle articolazioni. Una nube di fumo nero li ha travolti in pieno, con la forza di una valanga: marito e moglie, stando alla ricostruzione, avrebbero perso i sensi sull’uscio di casa e sarebbero morti a causa delle esalazioni. Altri inquilini sono scampati alla morte fuggendo sui balconi e attendendo lì l’arrivo dei vigili del fuoco, ma Ferdinando e Alis non ce l’hanno fatta.

"Ancora non siamo stati autorizzati a vedere la salma di mio figlio – aggiunge la madre del 55enne –. La Procura sta indagando e fino a quando non saranno terminati gli accertamenti non potremo celebrare il funerale. Martedì sarò a Rimini sperando che finalmente arrivi il nulla osta. Il nostro desiderio è quello di portarlo a casa sua, a Napoli. Ferdinando riposerà accanto a suo padre. Ci siamo già attivati per organizzare il trasporto e sbrigare le varie procedure. Purtroppo, non siamo una famiglia che naviga dell’oro. Speriamo che le istituzioni, a cominciare dal Comune di Rimini, non si dimentichino di noi e che possano darci una mano per accompagnare Ferdinando nel suo ultimo viaggio". Raffaella ricorda di essere rimasta al telefono con il figlio fino alle 18.40/45 di quel mercoledì maledetto. L’incendio è divampato da lì a una decina di minuti. "Avevo intenzione di andarlo a trovare a casa sua, a Rimini. Stavamo pianificando il viaggio. Eravamo molto legati, continuava a dirmi che gli mancavo e che non vedeva l’ora di abbracciarmi".

"Mio fratello – dice Luigi Autiero – era una persona buona, generosa, sempre disponibile con tutti, nonostante i problemi di salute e nonostante le difficoltà economiche. Dopo aver combattuto per una vita intera contro la malattia, ora merita di riposare finalmente in pace, accanto a nostro padre, nella sua città, Napoli".

La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta per fare pienamente luce sulla dinamica del rogo che ha devastato la palazzina di via Giuliano da Rimini, uccidendo i due coniugi. Un fascicolo a carico di ignoti, per il quale sono stati ipotizzati due reati: incendio colposo e omicidio colposo. Risposte più precise potranno arrivare dall’autopsia sui corpi di Ferdinando e Alis, ma soprattutto dagli esiti dell’ispezione svolta dal nucleo investigativo dei vigili del fuoco insieme alla polizia di Stato di Rimini. Stando ai primi riscontri, le fiamme sarebbero state causate dal cortocircuito di una presa di corrente: gli inquilini avrebbero poi tentato di spegnere il fuoco con una coperta, ma la situazione sarebbe poi precipitata. Martedì prossimo, in via Giuliano da Rimini, si svolgerà un sopralluogo alla presenza dei tecnici di Acer, della presidente Claudia Corsini, dell’assessore regionale Giovanni Paglia, dell’assessore di Rimini Kristian Gianfreda. L’incendio ha causato danni per oltre mezzo milione di euro, ma l’obiettivo di Acer è quello di provvedere alla sistemazione degli alloggi devastati il prima possibile, così da poter restituire una casa alle 15 persone sfollate.

Lorenzo Muccioli