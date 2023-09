Morto nell’esplosione del camper Si indaga su due fornelli a gas

Sono diverse le ipotesi sul tavolo degli inquirenti che si stanno occupando della tragedia avvenuta sulla spiaggia di Bados, in Sardegna, costata la vita al piccolo riminese di soli 11 anni, Samuel Imbuzan, in vacanza insieme ai genitori e ad una comitiva di campeggiatori italiani e rumeni. A cominciare dalla fuga di gas di una bombola di una cucina da campeggio, che spiegherebbe le due potentissime esplosioni, in rapida successione l’una dall’altra, che bagnanti e residenti hanno raccontato di aver sentito giovedì scorso attorno alle 13.30.

La sequenza temporale che ha portato all’esplosione e all’incendio dei due camper in sosta nello sterrato della spiaggia è sotto la lente d’ingrandimento della pm di Tempio Pausania, Sara Martino. C’è però un’altra possibile pista che sembra farsi strada nelle ultime ore: una scintilla che potrebbe aver fatto saltare in aria un fornello da campeggio, mentre qualcuno era intento a cucinare. I vigili del fuoco hanno ritrovato e repertato alcuni fornelli a gas che si trovavano nei camper e sui quali si sta indagando. L’ipotesi più accreditata al momento risulterebbe essere quella di una grossa presenza di gas, che potrebbe aver saturato l’abitacolo del caravan, e solo a seguito di una scintilla avrebbe scatenato la prima forte esplosione, di cui tutti i testimoni hanno parlato.

Il povero Samuel si trovava in uno due camper posteggiati dietro la spiaggia, forse non quello in cui è avvenuta la prima esplosione, ma l’altro, parcheggiato non lontano, almeno stando a quanto riferito dai familiari. Dopo la deflagrazione, è stato investito dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo. ll corpo del bambino è stato ritrovato su un montante della tettoia, ma al momento risulta difficile capire in quale parte precisa del mezzo si trovasse. Il camper sul quale stava trascorrendo le vacanza la famiglia Imbuzan era un modello Fiat nuovo. Daniel Romulus Imbuzan e Tatiana Lisi, papà e mamma di Samuel, non sono stati ancora ufficialmente sentiti dagli inquirenti, essendo ancora ricoverati all’ospedale di Sassari. Il rogo ha impegnato per oltre due ore diverse squadre dei vigili del fuoco di Olbia, volontari della protezione civile di Golfo Aranci e un elicottero della flotta regionale. Sulla tragedia indagano i carabinieri della stazione di Olbia e gli uomini della capitaneria di porto.

