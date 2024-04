È morto il padre del sindaco di Rimini, il figlio: “Il mio esempio è volato in cielo”

Rimini, 5 aprile 2024 - È morto questa notte a 78 anni dopo una lunga malattia Mahmood Sadegholvaad, padre di Jamil, sindaco di Rimini. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino che in un post su Facebook scrive: "Il mio adorato papà, la mia roccia, il mio esempio, la mia forza è volato in cielo. Grazie a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per noi in questo periodo lungo e difficile".

Nato a Shiraz (Iran) il 24 aprile 1946. Arrivato a Rimini alla fine degli anni '60, Mahmood Sadegholvaad ha aperto l'attività legata al commercio di tappeti in centro a Rimini a metà anni Settanta. "Conobbe in città mia madre - racconta il sindaco -, corianese purosangue con i nonni di Montecolombo, in un corso per hostess. Decisero di sposarsi e stare per sempre qui a Rimini. Non voglio trovare chissà quale simbologia o paroloni ma credo che nella storia della mia famiglia ci si possano riconoscere in tanti riminesi. Queste storie, che sono infinite, rappresentano benissimo la libertà, la tolleranza, la cultura dell’accoglienza (che non è per forza solo quella turistica) di Rimini".