Morto Pico Zangheri, il fotografo che ha immortalato i vip a Riccione

Riccione, 14 settembre 2025 - Immensa commozione a Riccione per la scomparsa del noto fotografo Epimaco (Pico) Zangheri, spirato questa mattina a 95 anni. Per decenni collaboratore del Resto del Carlino, con il suo obiettivo ha raccontato la storia della sua città con oltre un milione di scatti, custoditi nel suo prezioso archivio. Con lui se ne va un importante pezzo di storia della città. Con l’immancabile sorriso sulle labbra, discrezione e gentilezza, oltre a immortalare i momenti più importanti di vita cittadina, ha catturato i volti di centinaia di personaggi ospiti degli eventi riccionesi da Totò a Gina Lollobrigida, da Raffaella Carrà a Mina, fino ad Alberto Sordi, Fiorello, Renato Zero, Adriano Celentano, Lucio Dalla e Gianni Morandi, solo per citarne alcuni. Tra i politici anche il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Sono diventati iconici tutti i suoi scatti, compreso quelli che ritraggono illustri sportivi, come Pelé in viaggio di nozze a Riccione, Rivera, Agostini, Fittipaldi, Valentino Rossi e e Simoncelli, che ora ha raggiunto in Cielo. Ma a renderlo orgoglioso era uno speciale click, quello fatto a a lui con Giovanni Paolo II. Ancora in forma fino pochi mesi fa Pico, che ha collaborato anche con altre testate giornalistiche e con la Rai, non ha mai abbandonato la macchina fotografica, tenuta sempre gelosamente al collo, pronto a catturare ogni cosa accadesse in città. Amato da tutti per la sua disponibilità, carattere, professionalità, Zangheri aveva cominciato a lavorare a 13 anni, facendo l’apprendista nel negozio di Alfredo Ricci. Era riuscito a farsi assumere come “scattino” nel dopoguerra, finché nel 1974 acquistò la licenza della stessa bottega e cominciò a lavorare in proprio, affiancato dalla moglie Augusta e dal figlio Gianni. Nel frattempo Bepi Savioli lo ingaggiò in esclusiva per il suo dancing, dove in occasione del Gran Premio del Mondo dello spettacolo approdavano tutti gli artisti di fama nazionale e non solo”. Le esequie di Zangheri che lascia i figli Riccardo, Gianni e Maria Teresa, si terranno martedì alle 15 nella chiesa Mater Admirabilis in viale Gramsci, a Riccione, dove domani era alle 20,30 è prevista la veglia di preghiera. L’amministrazione comunale di Riccione si stringe attorno alla famiglia “con affetto e riconoscenza e con la certezza che il nome e l’opera di Pico resteranno per sempre nel cuore della comunità riccionese”.