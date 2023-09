Morto Pino Parini, mondo della cultura in lutto

L’anno prossimo avrebbe compiuto 100 anni. Ma non ce l’ha fatta a tagliare quel traguardo. Pino Parini si è spento l’altra sera. Pittore e ricercatore, era molto conosciuto a Rimini. Originario di Brisighella, nel 1948 si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, in pittura e scenografia. Nel 1959 entra a far parte della Scuola Operativa Italiana collaborando con lo scienziato Silvio Ceccato nel gruppo di Cibernetica dell’Università di Milano. Negli anni ’60 assieme ad un gruppo di pittori e scultori riminesi fonda il Gruppo V (da visione) per studiare i rapporti fra arte e cibernetica. In quegli anni il gruppo lavorava a stretto contatto con lo scienziato Silvio Ceccato e con l’artista Lucio Fontana. Nato su iniziativa del pittore Giuseppe (Pino) Parini e da lui coordinato, il gruppo coinvolse inizialmente nelle sue attività sperimentali i pittori Giulio Tedioli e Giorgio Scarpa, a cui seguirono Giorgio Benzi, Galliano Ricci e Mario Valentini, lo scultore Flavio Casadei, l’architetto Aldo Villani, l’ingegnere Antonio Valmaggi, Gerardo Filiberto Dasi e – per qualche tempo – Vittorio D’Augusta, Eugenio Lombardini ed Augusto Betti.Pino Parini si è sempre interessato allo stretto rapporto fra la ricerca dell’arte con la metodologia operativa e i fondamenti del costruttivismo radicale. Suoi sono gli studi per le figure per il progetto della "macchina che osserva e descrive" chiamata Adamo II commissionata negli anni 60 a Silvio Ceccato e finanziata dall’Euratom.

Con le sue analisi sulle figure contribuì alla ricerca di Ceccato con idee originali che confluirono nel concetto di “struttura costitutiva”, concetto base della percezione operativa.

Nel 1978 fece parte della Commissione Ministeriale per elaborare i programmi della Scuola Media in cui presentò le proposte metodologiche realizzate con la collaborazione di Ceccato; i presupposti teorici furono poi pubblicati in due testi: "Dallo stereotipo alla creatività" (ed. Publiprint Trento 1988) e in "Percorsi dello sguardo" (Ed. Artemisia 1991).Parini assieme ai ricercatori Giuseppe Martinini e Raffaella Vaccari, ha proseguito la ricerca iniziata con Ceccato fondando nel 2012 il Gruppo Operazionista di ricerca Logonica.