Morto risucchiato in mare: dopo tre anni d’indagini la tragedia resta senza un perché

Rimini, 22 dicembre 2023 – Il 24 giugno prossimo saranno trascorsi quattro anni dalla morte di Leandro Moretti. Quel giorno il riminese di 69 anni stava facendo una passeggiata insieme alla moglie nel tratto di mare antistante il bagno 27, non lontano dal cantiere del nuovo impianto fognario.

Il recupero del corpo senza vita di Leandro Moretti (nella foto piccola)

Camminava a 70-80 metri dalla riva, con l’acqua all’altezza della vita, per potenziare la muscolatura dopo un intervento chirurgico. Moretti, nuotatore esperto e in buona forma fisica, all’improvviso sprofonda. Grida aiuto. Chiama la moglie che, dalla riva, lo vede andare sott’acqua. Comincia ad annaspare. In suo soccorso intervengono il bagnino e altre due persone.

Inutilmente cercano di portarlo in salvo, ma qualcosa sembra quasi risucchiare il 69enne. Alla fine i sanitari del 118 accorsi sul posto non possono far altro che constatare l’avvenuto decesso. In un primo momento la morte viene imputata ad un malore, ma l’autopsia disposta dalla Procura di Rimini e affidata al medico legale Guido Pelletti di Bologna stabilirà che il riminese è morto per annegamento, forse dopo essere caduto in una buca in corrispondenza della quale si sarebbe formato un grosso vortice.

I familiari, rappresentati dall’avvocato Maria Rivieccio, presentano un esposto per chiedere agli inquirenti di verificare se sia possibile ipotizzare un eventuale collegamento indiretto con il cantiere per la posa delle condotte sottomarine del Psbo. Viene aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. Dopo tre anni e mezzo, nessun nome figura ancora nel registro degli indagati. Da quel giorno di giugno 2020, i parenti di Moretti, ex istruttore dei macchinisti delle ferrovie, non riescono a darsi pace.

La speranza è che dalle indagini possano arrivare le risposte in grado di fugare i dubbi che ancora permangono sulla morte del loro congiunto. L’ipotesi dei familiari è che la morte di Moretti forse poteva essere in qualche modo evitata attraverso un’osservanza più puntuale di alcune cautele.

Nel tempo l’esposto è stato integrato con una serie di documenti, inclusi i report dei marinai di salvataggio che avevano evidenziato l’elevato numero di interventi di soccorso eseguiti nell’area in questione (fino a 11 al giorno). Ma la documentazione prodotta include anche l’ordinanza della Capitaneria di porto con le prescrizioni per il direttore del cantiere e l’impresa esecutrice, tra cui il posizionamento di idonea segnaletica diurna e notturna per delimitare la zona di mare interessata dai lavori e la necessità di assicurarsi che gli specchi d’acqua interessati fossero liberi da eventuali presenze non autorizzate. Attraverso l’ordinanza veniva inoltre vietata la balneazione nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2020 nella cosiddetta "area di sicurezza/cantiere". Alla ditta veniva poi prescritto di "effettuare un servizio di vigilanza per segnalare a tutte le persone la presenza dell’area interdetta e dei lavori in corso".

Lo stop ai bagni era arrivato nei giorni successivi alla tragedia, con un’ordinanza del Comune di Rimini valida per il tratto compreso tra i bagni 27, 28A e 28. Lì dove i rilievi della Capitaneria di porto aveva mostrato "alcune variazioni irregolari del fondo a partire da circa 90 metri dalla riva verso l’esterno".

Secondo Hera, nel tratto interessato non erano state però "evidenziate anomalie", mentre la zona dei lavori "era stata segnalata e delimitata con boe". Mentre stando alle indagini svolte dal legale che assiste la famiglia di Moretti, il giorno della tragedia non c’erano né cartelli di divieto di balneazione né transenne a delimitare l’area.