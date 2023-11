Morto sette giorni dopo l’incidente. Bellaria in lutto per il piccolo Giulio

di Francesco Zuppiroli

Ci ha provato. Lo ha fatto con tutto sé stesso il piccolo Giulio Gugnali Cabrera Perez. Ci ha provato il bambino di tre anni, rimasto coinvolto nel tremendo frontale tra auto di sabato scorso a Bellaria, a ribellarsi a un destino che per sette giorni lo ha obbligato a lottare tra la vita e la morte in un letto della terapia intensiva del ’Bufalini’ di Cesena. A rimanere aggrappato a una vita che però, infine, ieri mattina ha lasciato il piccolo Giulio. Il bimbo di tre anni è morto dopo quasi una settimana di agonia, per le gravi ferite riportate dopo quello schianto avvenuto attorno alle 22.50 in viale Pinzon a Bellaria Igea Marina dove a rischiare grosso era stato anche il papà di 51 anni, che si trovava alla guida della Lancia Delta su cui viaggiava anche la mamma trentenne, dominicana di origine ma da anni a Bellaria.

La tragedia del piccolo Giulio è racchiusa tutta nei suoi riccioli scuri e in quelle guance creole che il bimbo ’sfoggiava’ nel momento in cui, a pochi mesi dalla nascita, veniva tenuto in braccio dalla mamma mentre l’amministrazione bellariese gli donava il kit di benvenuto al mondo. Ora però, quel mondo Giulio l’ha dovuto lasciare. Vittima di una strada bastarda e di un destino senza senso che dopo sette giorni di agonia lo ha strappato, soprattutto, all’affetto della sua famiglia. Il papà, noto imprenditore di una storica ditta di trasporti a Bellaria, e la mamma, di origini dominicane che oltre a Giulio ha anche un altro figlio di qualche anno più grande, sono stati colpiti dal fulmine della tragedia per cui attorno a loro si è stretta tutta la comunità bellariese. Su Facebook in poche parole il sindaco Filippo Giorgetti ha voluto esprimere il "profondo dolore con cui salutiamo il piccolo Giulio. In silenzio ci stringiamo alla famiglia – ha aggiunto il sindaco di Bellaria Igea Marina – in questo momento di incommensurabile dolore".

La morte del piccolo Giulio fa da epilogo terribile a un incidente su cui continuano a indagare gli agenti della polizia locale di Bellaria igea Marina, coordinati dalla Procura di Rimini, con il fasciolo che ora muterà dalle lesioni gravissime all’omicidio stradale. In questo mosaico investigativo la locale sta cercando di assemblare i tasselli per trovare la verità su quanto accaduto in viale Pinzon una settimana fa. Sono stati già eseguiti gli esami tossicologici sui conducenti delle due auto coinvolte: la Lancia su cui viaggiava il piccolo Giulio assieme a mamma e papà e la Skoda Qarok guidata da un 34enne con cui si trovavano la compagna e il figlio di appena un anno. La municipale ha eseguito anche rilievi tecnici sui cellulari per esaminarne l’attività poco prima dello schianto e quindi un eventuale utilizzo. Al momento però l’ipotesi è quella di un colpo di sonno di uno dei due conducenti, poco prima che le auto entrassero in collisione frontale rimanendo quasi totalmente distrutte. Cartoccio di lamiere dentro al quale il piccolo Giulio ha però trovato la morte, ucciso dalle ferite riportate. In serata è poi arrivato da parte del pm di turno il via libera all’espianto degli organi del piccolo Giulio.