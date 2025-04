Mostra antiquariato: il paese cerca artisti

Pennabilli vuole diventare un laboratorio per la cultura contemporanea. Ci proverà con la residenza artistica durante la 54esima edizione della Mostra mercato d’antiquariato, che si terrà dal 29 giugno al 13 luglio. La prestigiosa rassegna, insieme a Chiocciola la casa del nomade (e in collaborazione con Placebo collective e Paesaggi Migranti) ospiterà a Pennabilli artisti e creativi, designer, ricercatori, chiamati a lavorare confrontandosi con i residenti e la storia del paese. Il progetto ’Serpe sotto la pietra’. prevede l’ospitalità gratuita, mille euro a sostegno dell’attività, un budget per produrre le opere e l’opportunità di esporre alla Mostra. Gli interessati devono mandare le candidature entro il 6 aprile, poi ci sarà la selezione degli artisti che verranno ospitati.