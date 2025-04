Mostra ’bellariese’ di Marco Pesaresi

Le foto ’bellariesi’ di Marco Pesaresi, tra memoria e identità. in mostra al Centro Belli. Dopo il successo di ‘Luminosa’ l’estate scorsa le sale accolgono 50 immagini in bianco e nero del celebre artista riminese. La mostra è in collaborazione tra il Comune di Bellaria, Comune di Savignano, e Savignano Immagini e InArte. Projects of Cultural Integration coordina le attività del Centro. Curata da Mario Beltrambini e Jana Liskova, presenta scatti degli anni ’90, che "restituiscono uno spaccato vibrante della Bellaria Igea Marina di quegli anni, tra vita quotidiana, riti collettivi e sguardi sospesi".