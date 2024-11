Mostra dedicata a Emilio Filippini

Il Natale si arricchisce con un omaggio a un illustre cattolichino, Emilio Filippini (1870-1938), e alle opere più importanti e meno conosciute della sua produzione pittorica. La mostra a lui dedicata, ‘Emilio Filippini, poeta della luce’, a cura dello storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi, in collaborazione con Sabrina Foschini, Franco Pozzi, Chiara Tonti, sarà inaugurata domenica alle 17 alla Galleria Santa Croce e al Museo della Regina di Cattolica. "Emilio Filippini è una delle figure più interessanti del panorama artistico del primo ‘900 in Romagna e in Italia, questa mostra rappresenta un’occasione per riflettere sullo scenario culturale e artistico di Cattolica e su alcuni dei suoi più illustri protagonisti – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore alla cultura Federico Vaccarini – La sua arte è stata vera luce negli anni bui del regime fascista e il suo segno ha lasciato una forte impronta umanista, progressista e socialista".