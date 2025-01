Mostra dedicata a Lucchetti Gentiloni

Si potrà visitare fino a marzo al museo Pinacoteca San Francesco la mostra ‘Amos Luchetti Gentiloni. Architetto, Imprenditore e Sovrintendente ai Monumenti’ che prende le mosse dalla volontà di illustrare il forte legame fra un riconosciuto esponente della cultura del primo ‘900 e la Repubblica di San Marino, legame di recente rinnovato dalle eredi Luchetti Gentiloni con una importante donazione di ceramiche agli Istituti Culturali. Nato a Filottrano il 9 agosto 1889, lascia le Marche giovanissimo per trasferirsi a Roma dove collabora come architetto negli uffici tecnici comunali. Negli anni ‘20 si riavvicina a casa e sceglie San Marino per proseguire la sua attività imprenditoriale. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 2 marzo.