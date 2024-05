Mostra e spettacolo. Weekend ‘pieno’

Dagli Amori (mal)educati della compagnia ‘Il tassello mancante’ alla sala Granturismo, alla mostra dedicata a Vivian Maier e al flower market a km0 nella serra del giardino di Villa Mussolini. Proseguono anche in questo weekend le iniziative in città. ‘Il tassello mancante’ entrerà in scena alla Granturismo alle 21 stasera. L’iniziativa è a ingresso libero su prenotazione (al numero 377 3836973). A Villa Mussolini prosegue la mostra su Vivian Maier e le iniziative nella serra del giardino domani e domenica dalle 10 alle 18. Domani alle 21 la Biblioteca comunale dedicherà ai più piccoli la lettura animata ‘La ginnastica degli animali’, a cura della Cooperativa Cuore 21.