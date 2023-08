Mostra in memoria delle vittime di mafia

‘Una vita contro le mafie’. È questo il titolo della mostra che verrà inaugurata questo venerdì alle 18,30 a Villa Franceschi a Riccione. Il progetto è stato proposto dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini nell’ambito delle iniziative che vogliono ricordare le tante vittime di mafia a trent’anni dalla strage di Capaci e via D’Amelio. La mostra proseguirà fino al 21 ottobre. Saranno 57 giorni, ciò rappresenta il numero di giorni tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio. Verranno esposti 26 pannelli rappresentanti le 26 vittime di mafia che si sono succedute in questi ultimi trent’anni, realizzati dagli studenti dell’Einaudi Molari.