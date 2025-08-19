Mostra, la Pop Art illumina di creatività la Torre Saracena

Dal 2 al 14 settembre la Torre Saracena di Bellaria Igea Marina ospita la nuova mostra dell’artista contemporanea Elena Raimondi, un viaggio tra cinema e musica reinterpretati in chiave pop art. Circa venti opere, tra tele e creazioni customizzate, trasporteranno il pubblico in un’esplosione di colori e forme capaci di evocare ricordi e suggestioni del passato.

Classe 1977, originaria di San Mauro Pascoli, Raimondi si è diplomata come Maestra d’Arte specializzandosi nella decorazione per la moda. La sua carriera è costellata di esposizioni in Italia e all’estero – da Riccione a Roma, da Lisbona ad Agrigento – e di collaborazioni che spaziano dall’illustrazione di libri al design, fino alla personalizzazione di accessori moda. Negli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la “Menzione speciale per il linguaggio artistico e la tecnica” al concorso Dario Montemaggi.

Nelle sale della Torre Saracena i visitatori troveranno ritratti iconici: dai Beatles a Renato Zero, da Gianni Versace a scene di cult cinematografici come Ritorno al Futuro, La vita è bella, Un americano a Roma e Superman. Un percorso che abbraccia epoche diverse, dagli anni ’50 ad oggi, filtrato attraverso la sensibilità pop dell’artista.

Oltre ai dipinti, saranno esposte borse e scarpe dipinte a mano, opere uniche che ampliano il confine tra arte e oggetto d’uso quotidiano. "Con la mia creatività – afferma Raimondi – voglio far riflettere e trasmettere emozioni collettive. L’arte è di tutti ed è in tutto".