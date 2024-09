Mostre e visite guidate: Verucchio fa festa con la storia

Verucchio fa festa con la storia e per il decimo anno propone a turisti, curiosi e residenti di sfogliare tra le pieghe – i personaggi e gli eventi – delle diverse epoche attraverso conferenze, mostre, presentazione di libri, visite guidate, un trekking archeologico con degustazione. "La Festa della storia è un’ulteriore opportunità per mostrare il volto archeologico, storico e artistico di Verucchio" spiega il sindaco Lara Gobbi. ‘Più vivo la storia, più amo Verucchio’ è organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa Atlantide: si festeggia il decimo compleanno con due weekend di eventi (tutti a ingressi libero).

L’amore nelle sue diverse declinazioni è il filo rosso dell’edizione. Paolo e Francesca e i nuovi studi che li riguardano sono al centro della prima giornata (sabato 12 ottobre). Il progetto multidisciplinare ‘Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità’ coordinato da Andrea Antonioli prevede un convegno, un documentario, un corto teatrale, una videopoesia e il nuovo volume di Antonioli edito da Pazzini Editore di Verucchio. Il trekking archeologico ‘A spasso nella storia’ in compagnia della direttrice del Museo villanoviano Cristina Giovagnetti è il piatto forte di domenica 13. Si parte alle 10 dall’area Sacra e si arriva al Museo con i rievocatori della compagnia Legiones in Aagro Boiorum fino alle 16 con attività e dimostrazioni, dall’uso delle armi alla concia delle pelli. Al termine degustazione a tema curata da Arkeogustus, unica iniziativa su prenotazione obbligatoria.

La nuova occasione di scoprire gli straordinari affreschi del Trecento Riminese rinvenuti presso il convento dei frati di Villa Verucchio, apre il secondo weekend. Il 19 ottobre alle 10.30 alla Rocca presentazione del volume edito da Vallecchi ‘Luce sul Trecento. Gli affreschi ritrovati di Villa Verucchio’ in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e la presenza degli storici dell’arte Alessandro Giovanardi, Alessandro Marchi e Giovanni Carlo Federico Villa. A seguire la visita libera agli affreschi. Sipario sulla festa (20 ottobre, ore 16) alla Chiesa di S. Agostino con la conferenza ‘La tessitrice del cosmo. Immagini e simboli sacri del filato, dall’età villanoviana all’arte contemporanea’, a cura della direttrice Cristina Giovagnetti e del professor Giovanardi.

m.c.