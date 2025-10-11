Mostre ed eventi. Rimini celebra la festa del patrono

Nel giorno di San Gaudenzo, patrono di Rimini, i contenitori culturali della città osserveranno alcune variazioni negli orari di apertura tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre. Lunedì rimarrà aperta la mostra fotografica ‘Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi’ ai Palazzi dell’Arte. La biblioteca Gambalunga e la Cineteca comunale resteranno chiuse entrambi i giorni. Martedì 14, giorno del patrono, Domus del Chirurgo, Museo della Città, Palazzi dell’Arte con la mostra Rimini Proibita, Fellini Museum e Palazzo del Fulgor saranno aperti con gli orari consueti. Sarà possibile anche riscoprire Rimini da prospettive inedite. Un’occasione per godere della vista dall’alto su piazza Cavour dalla sala dei grifoni del teatro Galli è quella offerta dall’aperitivo al Caffè del Grifone. Questo evento, che si tiene solo in giornate selezionate, come il 14 ottobre, permette di vivere il teatro in un contesto intimo e sofisticato. Per chi desidera vivere il volto più autentico di Rimini, non mancheranno gli appuntamenti più attesi legati alla celebrazione della festa del patrono come la tombola di San Gaudenzo e la la Festa del Borgo Sant’Andrea e di San Gaudenzo.