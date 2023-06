‘Moto benedizione’ Il club di Misano sale in Valconca

‘Moto benedizione’ domenica a Gemmano. Il Moto club misanese ha organizzato tutto per una domenica di puro divertimento con inclusa la benedizione delle moto. Per chi volesse aderire ce n’è ancora la possibilità. Ritrovo e partenza da via Repubblica 10, davanti al Roma Caffè a Misano Adriatico alle 9 del mattino. L’iscrizione alla giornata costa 10 euro. La quota comprende l’aperitivo e il biglietto per l’estrazione dei premi della lotteria. Tutti in sella alle 10,30 quando partirà il giro turistico di circa 20 chilometri sulle colline della Valconca con destinazione Gemmano. Qui si terrà la messa e la benedizione delle moto e dei conducenti. Il raduno motociclistico è aperto a tutti i tipi di moto moderne e storiche. Al termine della funzione religiosa il Moto Club Misano sorteggerà diversi premi. Parte del ricavato andrà ad una famiglia alluvionata in difficoltà.