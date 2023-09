Moto club Misano, sabato pomeriggio scendono in pista i più piccoli

ll Moto Club Misano Adriatico organizza in collaborazione con l’assessorato allo sport per sabato dalle 14,30 alle 18,30 al centro sportivo Rossini Adriatico Hobby Sport con le minimoto. Sarà possibile far provare le minimoto ai bambini da 6 anni a 14 anni alla loro prima esperienza. Saranno fornite protezioni e assistenza da parte di tecnici della Federazione Motociclistica Italiana. Tutto con la direzione del Moto Club Misano Adriatico.