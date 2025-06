Moto contro auto sulla Statale 16, grave un 52enne

Paura sulla Statale 16 nei pressi del benzinaio Eni a Miramare, per un brutto incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri che ha coinvolto un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 52enne. Quest’ultimo è stato trasportato in eliambulanza, con codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena, anche se per tutto il tempo è rimasto vigile e cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Rimini che si sono occupate dei rilievi. Stando ad una prima ricostruzione, l’auto - condotta da un 21enne che procedeva da Rimini verso Pesaro - si sarebbe scontrata frontalmente con la moto che proveniva invece dalla direzione opposta. Pare che il conducente della vettura, in quel momento, stesse per effettuare la svolta a sinistra per immettersi nel distributore. Il 21enne non sarebbe però riuscito ad evitare l’impatto con la moto, con il centauro che è stato centrato in pieno e scaraventato sull’asfalto. Le sue condizioni hanno fatto temere il peggio, tanto che sul posto è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.