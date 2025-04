Moto d’acqua, tappa a Rimini

Partirà da Rimini, sabato e domenica, la prima prova del Campionato Italiano Moto d’acqua organizzato sotto l’egida della - Federazione Italiana Motonautica dal Club Nautico Rimini in collaborazione con Pescare Show e Aquabike San Marino. Il programma prevede gare a partire dalle 11.30 di sabato fino al pomeriggio di domenica. I migliori piloti del panorama nazionale e le loro moto potranno essere ammirati dal venerdì in piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera adiacente, da dove prenderanno il via per entrare nel campo di gara, posizionato nello specchio d’acqua antistante, ben visibile dal porto canale e dalla spiaggia. Le d acrobatiche prove della classe Free-style verranno invece eseguite in una zona posta all’interno del porto canale, davanti alla diga foranea.