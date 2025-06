Moto in sosta selvaggia. Parco del mare invaso

Siamo purtroppo alle solite. Con il lungomare invaso dal parcheggio selvaggio di moto e scooter. Con le auto parcheggiate un po’ ovunque a Marina centro, in barba ai divieti. La situazione non è una novità. Anche l’estate scorsa il problema degli stalli per moto e auto in zona mare aveva causato parecchi disagi. Il Comune aveva aperto per questo la nuova area per la sosta in via Cirene, riproposta anche quest’anno (e utilizzata anche per le auto) e aggiunto altri parcheggi temporanei sia a Rimini nord che in zona sud.

Il problema principale resta Marina centro. Chi è stato al mare tra sabato e ieri, l’ha visto con i propri occhi: centinaia di moto parcheggiate abusivamente nel Parco del mare, sia lato spiaggia che sul lato opposto, quello dalla parte degli hotel. Una situazione che si era ripetuta più volte nell’estate scorsa. E adesso ci risiamo. Ma il problema non riguarda soltanto il lungomare. Nelle vie di Marina centro tante auto parcheggiate in divieto di sosta. I vigili hanno fatto controlli e sanzioni, ma il problema rischia di ripetersi spesso anche quest’estate, nonostante siano sempre di più le persone che usano lo Shuttlemare per andare in spiaggia. Domenica c’erano addirittura (e non era la prima volta) diverse auto lasciate in divieto lungo via Tripoli nella zona del sottopasso ferroviario, creando così intralci al traffico e pericoli.

Una situazione difficile da gestire. La speranza è che i lavori per il nuovo maxi parcheggio interrato in piazzale Marvelli, che garantirà oltre 360 posti per le auto e altri 200 stalli per le moto, si concludano nei tempi previsti. L’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli ha fatto il punto un mese fa – in consiglio comunale – sull’andamento del cantiere. Assicurando che il parcheggio sarà pronto per l’estate 2026.