Moto sulla Consolare. Anziano ciclista travolto

Ancora un grave incidente sulle strade di Rimini, e ancora un ciclista coinvolto. Nella mattinata di ieri, intorno alle 9.15, un riminese di 80 anni, in sella ad una bici elettrica, è rimasto seriamente ferito dopo essere stato travolto da un motociclista mentre pedalava lungo la Consolare per San Marino, all’altezza dell’ex pastificio Ghigi.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Stradale, il ciclista stava procedendo in direzione monte quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in contatto con una moto che viaggiava nella stessa direzione. L’impatto è stato violento: l’anziano è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un grave trauma addominale.

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza alzata in volo da Ravenna. Per consentire l’atterraggio del velivolo, la Consolare è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, provocando lunghe code e rallentamenti su tutta la Ss72. Dopo essere stato stabilizzato, il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente di sabato arriva a poche ore di distanza da un altro episodio simile. Venerdì mattina, infatti, in via Carlo Zavagli, nella zona di San Giuliano, un altro ciclista, un 86enne residente a Rimini, era stato investito da una Porsche Macan nei pressi del sottopasso ferroviario. Anche in quel caso il bilancio era stato grave: l’uomo, che si sarebbe spostato improvvisamente verso sinistra finendo contro l’auto, era stato portato in codice rosso al Bufalini, dove fortunatamente le sue condizioni hanno registrato un miglioramento nel corso della giornata.

La polizia stradale e la polizia locale sono ora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei due incidenti e accertare eventuali responsabilità. Oltre ai rilievi tecnici, sono in corso la raccolta di testimonianze e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona. Le autorità rinnovano l’appello a chiunque abbia assistito ai fatti a mettersi in contatto con il comando per fornire informazioni utili alle indagini.

Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini e gli utenti della strada. Due episodi gravi nel giro di 48 ore hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla necessità di una maggiore attenzione, in particolare nei confronti degli utenti più vulnerabili come ciclisti e pedoni.