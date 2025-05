Motociclista investe un pedone e muore nell’impatto

Riccione, 17 maggio 2025 – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la tranquillità del tardo pomeriggio, lungo la Statale 16 Adriatica, nella frazione di Fontanelle a Riccione. L’uomo di 58 anni, ha perso la vita dopo un violentissimo impatto mentre si trovava alla guida della sua moto, una Ducati. L’uomo stava percorrendo il tratto in direzione di Rimini quando, all’altezza di un negozio ortofrutticolo, ha investito un pedone che stava attraversando la strada da mare verso monte.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio della polizia stradale, l’impatto è avvenuto improvvisamente e con estrema violenza.

Nell’urto, il 58enne avrebbe perso il casco, finendo rovinosamente sull’asfalto. Un colpo tremendo che non gli ha lasciato scampo: all’arrivo dei sanitari del 118, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Il pedone, anch’egli coinvolto nel sinistro, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della polizia stradale di Riccione, impegnate nei rilievi tecnici e nella ricostruzione dettagliata della dinamica.

Le autorità stanno esaminando ogni elemento utile a comprendere le cause dell’incidente, valutando anche la posizione in cui si trovava il pedone al momento dell’impatto e le condizioni del traffico.

Il tratto della Statale 16 interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Numerosi i disagi per la viabilità, con deviazioni e rallentamenti protrattisi per diverse ore. La dinamica resta al momento ancora sotto indagine: tra le ipotesi al vaglio anche quella di un attraversamento improvviso del pedone, ma sarà solo l’inchiesta in corso a stabilire con chiarezza eventuali responsabilità.

Una giornata tragica che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in uno dei tratti più trafficati del territorio romagnolo.