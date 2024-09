MotoGp a Misano, oltre 82 mila spettatori. In tribuna tanti vip, oltre al ministro dello sport

Misano Adriatico (Rimini), 22 settembre 2024 — Non l’afflusso da record della prima edizione, ma i numeri sono comunque ottimi. Il secondo appuntamento del GP di Misano di MotoGP, andato di scena dopo quello tra 8 e 10 settembre, ha visto un dominio del team Ducati ufficiale, con la vittoria di Francesco Bagnaia (nella Sprint Race) e di Enea Bastianini nella normale gara di oggi. I dati rilasciati da Smart Comunicazione, l’agenzia che cura le notizie del circuito di Misano, parlano di 82.024 spettatori presenti nella tre giorni: 8.864 venerdì, 25.854 sabato e 45.467 domenica. Per un totale di quasi 250 mila appassionati nei due appuntamenti di settembre del Motomondiale.

Chi ha assistito alla giornata di oggi è stato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che in mattinata ha fatto vista al Centro tecnico federale della Fmi, che ha sede al circuito di Misano, intrattenendosi con il presidente Giovanni Copioli. "Il motociclismo è uno sport incredibilmente affascinante e non posso che essere orgoglioso di vedere piloti e Case italiane al vertice di questa disciplina — è il suo commento a riguardo — Presenziare al Misano World Circuit Marco Simoncelli mi ha permesso, ancora una volta, di verificare l'impegno e la passione dei quali la Federazione Motociclistica Italiana, il suo Presidente Giovanni Copioli e tutti gli addetti ai lavori si fanno promotori per diffondere i valori dell'italianità e i più sani principi dello sport, con uno sguardo particolare ai giovani e alla loro crescita umana e professionale".

Al di là della gioia, però, c’è stato anche il momento del ricordo. In particolare per Luca Salvadori, il pilota e youtuber morto il 14 settembre a Frohburg, in Germania, durante una gara su strada dell’Irrc Superbike. Suggestivo è stato il fatto che Enea Bastianini abbia vinto la gara con il numero 23, lo stesso che il milanese usava per correre in gara. Solidarietà e incoraggiamento da tutto il motorsport, oltre a un minuto di silenzio fatto, sono stati espressi all’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, presente oggi in circuito.

I vip presenti a Misano

Numerosi i vip che erano presenti alla gara. Dopo Elia Viviani (per la Sprint), la bandiera a scacchi è stata sventolata dalla medaglia d’oro dei 100 metri dorso Thomas Ceccon. Oltre a lui era presente il pugile spagnolo medaglia di bronzo Emmanuel Reyes Pla. Per le quattro ruote il campione del mondo di F3, Leonardo Fornaroli. Per la cucina lo chef Massimo Bottura e, per il secondo giorno consecutivo, il conduttore Federico Quaranta. Al Gran Premio dell’Emilia-Romagna anche l’attore e dj Paolo Noise e la “iettatrice” di “Avanti un Altro”, Giorgia Palma. L’inno nazionale è stato eseguito dal Coro Lirico Amintore Galli di Rimini, diretto dal maestro Marcello Mancini e accompagnato dai Musicanti di San Crispino. La “Heap Orchestra” è poi salita sul palco al termine delle premiazioni dando il via ad un momento musicale, sulle note di “Romagna Mia”, mentre in pista è partita la tradizionale invasione di palco.

Tra gli altri ospiti il cantante Francesco Renga, gli ex piloti Kevin Schwantz e Max Biaggi, l’attore e speaker radiofonico Paolo Noise, lo chef e conduttore tv Alessandro Borghese e il cantante Babis Stokas, uno dei fondatori della band greca Pyx Lax. Presente anche Antonio Giovanizzi, l'ex pilota di Formula Uno nel team Alfa Romeo-Sauber, vincitore della “24 Ore di Le Mans 2023” con la Ferrari nel Wec.

Il commento del presidente del circuito

Secondo Andrea Albani, managing director del circuito romagnolo, “con il Gran Premio dell’Emilia-Romagna abbiamo completato tre settimane intense ed emozionanti con oltre 300mila ospiti in circuito, con le due edizioni della MotoGP e l’Italian Bike Festival — le sue parole — L’ultima settimana è stata veramente difficile sotto tanti punti di vista. Convivono la soddisfazione per il risultato di pubblico, il dolore per la scomparsa di Luca Salvadori e il pensiero a quella parte di Romagna che è stata colpita duramente dal maltempo. A tutti loro, vicinanza e solidarietà. Siamo un popolo forte e con la dignità che ci contraddistingue ci si rialzerà ancora. Forza Misano e forza Romagna”.