MotoGp, anche Riccione scende in pista

Riccione non resta spenta per il MotoGp. Sabato sera, alla vigilia del grande campionato mondiale, in piazzale Ceccarini si terrà un talk show che ripercorrerà la storia di Riccione e della Romagna dei motori, delle moto e delle auto, attraverso aneddoti e testimonianze della Mototemporada Romagnola e delle corse automobilistiche. Lo si farà assieme al ricercatore e docente universitario Davide Bagnaresi, a Gabriele Fabbri, a capo dell’Adriatic veteran cars club, e ad altri ospiti, rispolverando pure video e immagini tratte dall’archivio di Secondo Casadei, proiettate sul grande ledwall del palco dell’estate, installato davanti al PalaTurismo. Sarà un viaggio nel tempo che porrà al centro dell’attenzione quel tratto di lungomare che negli anni Sessanta e fino al tragico incidente di Angelo Bergamonti, avvenuto nel 1971, si trasformava in circuito del Gran Premio di motociclismo con il top dei campioni come Renzo Pasolini, Remo Venturi, Francesco Villa e Phil Read. Sono attesi anche dei personaggi noti del settore, come Gian Carlo Minardi e i piloti Maurizio Pasini e Rebecca Bianchi. È quanto stato messo in piedi dopo le lamentele degli operatori per l’assenza di eventi legati alla MotoGp, anche se dal Comune assicurano che "si lavorava già con una regia più ampia, un cronocropramma di sistema tra tutti i comuni".

Talk a parte, come osserva Simone Bruscia, coordinatore degli eventi degli assessorati al Turismo e Cultura, "sono diversi i contributi diretti, e indiretti, trasversali e plurali che la città mette in campo in questo weekend".

Sarà infatti il Cocoricò a trasformate il circuito Simoncelli in un dance floor, e parte dal riccionese Drudi la campagna pubblicitaria del MotoGp che vede protagonista nei manifesti anche la stessa Perla. Oltretutto domenica un’azienda del settore automotive terrà un evento con 600 ospiti sulla City eye, la terrazza del Palacongressi. "L’evento del sistema MotoGp valica i confini amministrativi di ogni singolo Comune – sottolinea Bruscia – e ci fa sentire un’unica grande metropoli adriatica. Due grandi eccellenze di Riccione conosciute in tutte il mondo, come il Cocoricò e Drudi Performance, sono i grandi protagonisti di questo straordinario evento di sistema. Il Cocoricò sabato sera trasforma il circuito in un grande dance floor. Drudi ha firmato l’identità visiva del Gran Premio con la regia di Moab che quest’anno ha promosso una straordinaria campagna di comunicazione. Con la colonna sonora di Memorabilia del Cocoricò, mista al rombo dei motori, il progetto artistico di Drudi si irradia dal circuito, sbuca fuori dalle curve di Santa Monica e abbraccia tutta la riviera. All’evento sportivo abbiamo pensato di affiancare il talk show, piccola preziosa iniziativa che avesse al centro il valore della storia". Con l’ausilio anche di alcune associazioni si trasformerà piazzale Ceccarini in una sorta di macchina del tempo.

Nives Concolino