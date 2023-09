MotoGp, è stato un sabato da record

Un sabato così a Misano non lo si viveva da tempi in cui il Covid non esisteva. Tribune affollate e spettacolo in pista, con centinaia di uomini sulle strade, dagli agenti della municipale a quelli della polizia stradale, per gestire la mole di traffico. La quantità di pubblico in uscita dal circuito ha occupato le vie ‘di fuga’ identificate dal piano della viabilità. Verso le 17,30 il traffico era tornato alla normalità. Ed era solo il sabato. Stando alle prime stime degli organizzatori, in circuito ieri si sono presentati in 35mila. Si tratta di una stima prudenziale che nel conteggio finale è destinata a salire. Per fare un raffronto con un anno fa, nel sabato pre gara si arrivò a 23mila. Un bel salto in attesa di quanto accadrà oggi. Il muro delle 101mila presenze nel weekend raggiungo lo scorso anno è destinato a essere battuto e non di poco. Previsioni non ne arrivano, ma il Gran Premio è destinato a riavvicinarsi ai numeri pre pandemia quando si viaggiava sulle 150mila presenze, superate in più occasioni. Non resta che attendere. Intanto la pista sta offrendo i primi verdetti e per i riminesi c’è di che sperare con Marco Bezzecchi ieri nella Sprint Race sul secondo gradino del podio. Intanto il riminese Mattia Casadei il trofeo lo ha già portato a casa laureandosi con la gara di ieri campione mondale di MotoE.

Oggi sarà il giorno delle gare, dalla Moto3 alla Moto2 fino ad arrivare al gran finale con la MotoGp. Il Gran Premio raggiungerà via tv oltre 200 Paesi nel mondo. Sala stampa sold out con 280 operatori dell’informazione accreditati da oltre trenta Paesi. tutti pronti allo spettacolo. Ma prima della pista e dei piloti tutti con il naso all’insù. La cerimonia prevede l’esecuzione degli inni di San Marino e dell’Italia poco prima della gara delle motoGp. Terminati gli inni quattro caccia della Marina Militare italiana effettueranno uno spettacolare sorvolo del circuito prima della partenza. Intanto il circuito ha già ottenuto un importante riconoscimento. All’interno del programma KiSS, (acronimo di ‘Keep it Shiny and Sustainable’) è stato attribuito un importante riconoscimento al Misano World Circuit per il contributo allo sviluppo di eventi sportivi sempre più sostenibili. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente della FIM Jorge Viegas, del CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, del presidente della FMI Giovanni Cupioli e altre personalità.

Fuori dal circuito fin dal primo mattino gli uomini della polizia stradale e di quella locale gestiranno il traffico nelle direttrici identificate dal piano della viabilità. Per avere informazioni è possibile scaricare le app direttamente dal sito www.misanoworldcircuit.com.

Andrea Oliva