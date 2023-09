MotoGp Misano 2023: parcheggi e navette

Misano (Rimini), 6 settembre 2023 – Il piano di viabilità studiato dalla Prefettura comprende anche spazi dove lasciare l’auto – poiché sono migliaia i tifosi del motomondiale che arriveranno a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel weekend – e mezzi per accedere all’autodromo.

Parcheggi gratuiti

Saranno infatti predisposti numerosi ed ampi parcheggi gratuiti per i tre giorni dell’evento, dislocati nelle tre zone di accesso al circuito (rossa, verde e gialla).

Trenini turistici

Da venerdì a domenica saranno disponibili trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), transitando dal centro accediti di via del Mare (costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro).

Servizio navette

Nella giornata di domenica sarà inoltre attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, in circolazione tra la zona mare di Riccione, Misano Adriatico e Cattolica e il terminal bus di via Larga posto a ridosso della zona verde (prime corse in direzione Misano alle 7.30, ultime corse in partenza da Misano alle 18.00). Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/servizio-navetta-gratuito-misano-il-10-settembre/

Il servizio di navetta gratuito potrà essere utilizzato dai parcheggi più distanti dal circuito, ma posizionati lungo i percorsi di avvicinamento (Le Navi di Cattolica, Portoverde e Misano Brasile).