MotoGP Misano 2025: come arrivare al circuito, parcheggi e navette

Misano Adriatico (Rimini), 10 settembre 2025 — Il dominio di Marc Marquez sulla Ducati è senza storie, tanto da ammazzare un Mondiale mai nato sin dagli inizi. Nonostante tutto, però, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano, è alle porte e la gente non farà mancare la propria presenza. L’anno scorso la manifestazione aveva richiamato oltre 165 mila appassionati nel corso del week-end e anche quest’anno si prevede un’affluenza molto simile. Di seguito ecco come arrivare o parcheggiare al circuito.

I colori e le zone d’accesso

Restano confermate le tre grandi aree di accesso al circuito, ognuna collegata a un diverso tipo di biglietto e contraddistinta da percorsi colorati. In rosso vengono identificati gli ingressi per chi possiede i tagliandi delle tribune A, B, C, D e D Top, oltre che per Tribuna Centrale, Tribuna Misanino, Paddock e Hospitality Pass Parking. Il giallo contraddistingue gli ingressi per le tribune Brutapela e Brutapela Gold, mentre il verde è riservato ai settori Prato 1 e Prato 2. Una segnaletica apposita, posizionata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica, guiderà gli spettatori verso le aree di accesso, indicando i percorsi colorati da seguire, i parcheggi disponibili, le zone riservate ai disabili e i punti biglietteria. Per gestire al meglio i grandi flussi di traffico attesi, i percorsi principali verso le aree gialla e verde sono stati predisposti a monte di Misano, così da alleggerire la circolazione sulla Statale 16 e sulle arterie provinciali. La zona rossa, invece, sarà raggiungibile principalmente proprio dalla SS16. A chi arriva dall’autostrada A14 viene consigliato di uscire a Riccione per accedere ai percorsi giallo e verde, mentre per raggiungere la zona rossa sarà più comoda l’uscita di Cattolica.

Il piano di deflusso a fine gara sarà supportato dall’utilizzo di strade interne che attraversano i comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano, in modo da smistare i veicoli verso i caselli di Riccione, Rimini e Cattolica. Una segnaletica verticale dedicata guiderà gli automobilisti lungo i tracciati stabiliti. Come nelle edizioni precedenti, le vie intorno all’autodromo saranno chiuse al traffico a partire da giovedì sera, fatta eccezione per i residenti, le forze dell’ordine e chi dispone di un pass per i parcheggi.

Sicurezza e viabilità

Per garantire che il piano funzioni senza intoppi, saranno presenti oltre 100 agenti della polizia Stradale e del Corpo intercomunale di polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. A supporto dei visitatori ci saranno anche steward dislocati lungo i principali percorsi, pronti a fornire informazioni e assistenza.

Parcheggi e navette

Gli spettatori potranno contare su ampi parcheggi gratuiti distribuiti nelle tre aree di accesso al circuito. Per facilitare gli spostamenti, da venerdì a domenica sarà attivo un servizio di trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con l’area rossa (paddock e tribune). Le partenze sono previste da Misano Centro, in Piazza della Repubblica, e da Misano Brasile (fermata 1bis, all’incrocio tra via Alberello e via della Stazione). La frequenza sarà di circa 20 minuti, con orari dalle 8 alle 17.30. Il costo del biglietto è di 5 euro per la sola andata e 8 euro per l’andata e ritorno.

Nella giornata clou di domenica, sarà inoltre attivato un servizio di navette gratuite messo a disposizione da Start Romagna. Le corse partiranno da Riccione e Cattolica tra le 7.30 e le 13, con rientri da Misano nel pomeriggio tra le 15 e le 18. Tutte le informazioni su orari e tragitti sono disponibili sul sito ufficiale di Start Romagna.