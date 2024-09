MotoGp a Misano, le novità a causa maltempo: viabilità ed eventi annullati

Misano Adriatico (Rimini), 19 settembre 2024 — Il maltempo in Emilia non ferma il weekend di MotoGP a Misano, con un programma ricco di eventi e soprattutto un grande aiuto per chi assisterà alle libere di domani. Chi infatti sarà in possesso del biglietto per i settori Prato 1 e Prato 2 potrà assistere alle varie sessioni (anche quelle di Moto3 e Moto2) nelle tribune coperte A-B-C, con ingresso da via Kato. Una maniera intelligente per consentire di non rovinare il terreno interno del “Marco Simoncelli”, con il rischio che possa crearsi del fango, e per guardare dal vivo Bagnaia (al 100esimo weekend in classe regina) e colleghi il più all’asciutto possibile.

L’opportunità, ha fatto sapere Smart Comunicazione (l’agenzia che cura la comunicazione del circuito di Misano), è estesa anche a coloro che hanno biglietti di tribune scoperte e fino ad esaurimento posti. Per i parcheggi, invece, chi viene dalla zona mare potrà usufruirne nelle zone di via Simoncelli e del quartiere artigianale, mentre chi arriva da monte nell’area di Santimonia. Il piano è in evoluzione e nel caso ci fossero ulteriori sviluppi basta consultare i profili social del Misano World Circuit, il sito internet e la web app accessibile dal sito del circuito di Misano, dato che alcune indicazioni cambieranno sabato e domenica.

La viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, invece, il piano della prefettura di Rimini è lo stesso di quello stilato in vista del primo GP disputato a Misano (6-8 settembre), consultabile a questo link. Se per venerdì la viabilità interna al circuito sarà differente, per sabato e domenica saranno tre le zone di accesso al circuito, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi. In primis il rosso, per i possessori di biglietti Tribuna A-B-C-D- D TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Carro, Tribuna Centrale, Paddock–Hospitality Pass Parking. Poi il giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold, quindi il verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

Gli eventi: il maltempo cancella l’incontro con Agostini

Per quanto riguarda gli eventi, si pare domani sera con il 15 volte campione del mondo, Giacomo Agostini, che riceverà dalla sindaca Daniela Angelini la cittadinanza onoraria di Riccione. La cerimonia avverrà alle 19 nella sala del Consiglio comunale e sarà aperta a tutta la cittadinanza e a tutti gli appassionati. La cerimonia anticiperà l’Ingar Motor Fest Riccione che, a causa dell’allerta rossa in Romagna e nel bolognese (estesa anche per la giornata di venerdì), si svolgerà nelle sole giornate di sabato e domenica. Annullato, dunque il talk show previsto per domani sera con Agostini, il comico riccionese Paolo Cevoli e monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, appassionato e utilizzatore delle due ruote.

Il programma dell’evento porterà a Riccione (viale Amerigo Vespucci, zona Luna Park), sabato e domenica, con esibizioni di drifting, freestyle e trial, voli in mongolfiera (dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 22), cibo internazionale di qualità e spettacoli serali di ogni genere. Sabato 21 settembre e domenica 22 dalle 10 prenderanno il via le esibizioni con sessioni continue, saranno aperti gli stand dello street food e dalle 18 si terranno i voli in mongolfiera. In chiusura a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e di luci. L’ingresso all’evento è gratuito con offerta libera: parte dei proventi sarà devoluta all’Aism (associazione italiana sclerosi multipla) e alla Croce Rossa italiana, sezione di Riccione.

La Transitalia a Rimini

Da domani a domenica, in piazzale Fellini e sul Lungomare Tintori a Rimini, andrà in scena la terza edizione del Transitalia Expo, evento che affianca la decima edizione della Transitalia Marathon, in partenza da Rimini lunedì 23 settembre.

Misano Green Circuit

Il Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna sarà protagonista di "KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable”, il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso dal circuito nell’ambito del suo progetto Misano Green Circuit, dalla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), Dorna e Irta. L ’impianto è dotato di un sistema di qualità per la gestione sostenibile degli eventi. Ha inoltre ottenuto l’accreditamento Fia Environmental Accreditation 3 Star. Nel 2023 il Circuito è stato premiato con il Fim Environment Trophy, il riconoscimento al circuito che nel mondo si è distinto maggiormente per le attività volte al contenimento del proprio impatto sull’ambiente.

Gli orari delle libere di venerdì

Domani, giornata di libere, la prima sessione andrà dalle 9 alle 9.35 per la Moto3, dalle 9.50 alle 10.30 per la Moto2 e dalle 10.45 alle 11.30 per la MotoGP. Nel pomeriggio dalle 13.15 alle 13.50 per la Moto3, dalle 14.05 alle 14.45 per la Moto2 e dalle 15 alle 16 per la MotoGP.