MotoGP a Misano: modifiche alla viabilità, parcheggi e gli eventi del weekend

Misano Adriatico (Rimini), 21 settembre 2024 — Solo sole e qualche nuvola, nonostante le previsioni per la giornata di ieri dicessero il contrario. Il venerdì GP Pramac dell’Emilia-Romagna, che si sta disputando al circuito di Misano, non ha previsto la pioggia.

Nonostante tutto, però, i tifosi che dovevano assistere alle due libere in zona prato si sono spostate sulle tribune coperte, potendo anche vedere il record della pista realizzato da Francesco Bagnaia (1’30”286), che ha abbassato di 18 millesimi quello realizzato nelle qualifiche del primo GP di Misano, due domeniche fa.

Fortuna vuole che, dopo il maltempo, il resto del weekend del Gran Premio sarà soleggiato. Si partirà oggi alle 8.40, le qualifiche della MotoGP saranno alle 10.55, la Sprint Race alle 15 (diretta a pagamento su Sky Sport e in chiaro su TV8). Nonostante le perturbazioni siano alle spalle, per oggi sono previste solo alcune modifiche a viabilità e parcheggi, mentre al circuito, con l’agibilità dei prati, gli spettatori potranno da oggi utilizzare i biglietti secondo le posizioni acquisite (qui l'evento di ieri).

Viabilità e parcheggi: tutte le modifiche

La pioggia caduta nei giorni scorsi ha reso necessari alcuni accorgimenti, in particolare nella distribuzione dei parcheggi e nella viabilità che ne regola l’accesso. Anche nella giornata di oggi chi viene dalla zona mare potrà usufruire dei parcheggi nelle zone di via Simoncelli e della zona artigianale, mentre chi arriva da monte nell’area di Santamonica. Le piantine aggiornate sono disponibili sul sito web di Misano World Circuit e sulla Web App del circuito. La segnaletica lungo il percorso, che facilita il raggiungimento delle differenti zone di accesso individuate per i possessori dei vari biglietti, è stata aggiornata in base alle nuove disposizioni. È un piano in evoluzione e si consiglia di seguire i profili social del circuito, il sito internet e la web App, poiché alcune indicazioni cambieranno nella giornata di domani.

Le navette in funzione

Dalle 8 alle 17.30, saranno disponibili dei trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Il costo del biglietto sarà di quattro euro, andata e di sette euro per il ritorno.

Al circuito l’installazione per ricordare il Compasso d’Oro

Oggi alle 11.30 alla Pit Building, sarà svelata un’installazione che riprenderà il prestigioso premio del Compasso d’Oro ADI 2024 che MWC, insieme al designer Aldo Drudi, ha ricevuto nel giugno scorso nella categoria ‘Ricerca per l’Impresa’. Il Premio è riferito all’intuizione di sintetizzare i colori della Riders’ Land negli oltre 20.000 mq delle vie di fuga del Marco Simoncelli, fino a rendere identitaria la pista e connetterla col territorio. Interverranno alla cerimonia i vertici di ADI con la vicepresidente Antonella Andriani e Wladimiro Bendandi delegato territoriale ADI Emilia-Romagna, quelli di MWC con il consigliere delegato Mariano Spigarelli e il managing director Andrea Albani, Carmelo Ezpeleta CEO di Dorna e il designer Aldo Drudi.

Il minuto di silenzio per Luca Salvadori

Ad una settimana di distanza dal tragico incidente in Germania in cui ha perso la vita Luca Salvadori, oggi alle 18.15 il paddock e tutti gli addetti ai lavori ricorderanno il giovane pilota con un minuto di silenzio in programma nel Giardino Pit Building (ingresso paddock, lato tribune A, B, C). Salvadori aveva trionfato a Misano lo scorso aprile, nella prima gara stagionale nel National Trophy 1000 andata in scena nel weekend del Fim JuniorGP World Championship.

Il totem di ricordo a Simoncelli

Oggi alle 19 l’appuntamento sarà anche a Coriano, per l’evento voluto dall’amministrazione comunale per intitolare a Marco Simoncelli la rotonda all’incrocio tra via Marano e via Saragat. Verrà svelato un totem luminoso che rappresenta nelle sue quattro parti il campione corianese. La rotatoria è stata inoltre oggetto di un radicale intervento con una grafica che rappresenta i colori di Simoncelli e una texture realizzata dal designer romagnolo, due volte Compasso d’oro, Aldo Drudi.

Nadia Padovani e il torneo di padel

Oggi alle 17, alla Padel Arena, si concluderà con un torneo sportivo la visita di un gruppo di professioniste e imprenditrici del territorio che dalle 12 saranno accolte da Nadia Padovani, CEO del Team Gresini, per un confronto sul ruolo delle donne nel motorsport nei vari ambiti operativi. In collaborazione con il circuito di Misano seguirà un ‘paddock tour’ e la giornata si concluderà con le premiazioni del torneo di padel alla piscina del Ristorante Santamonica interno al circuito.

La mostra di Massimo Tamburini

Si chiama “Il mondo di Massimo Tamburini” ed è la mostra che allestita alla Square del circuito, nelle sale del Garage 51, in vista nel decimo anniversario della scomparsa del grande progettista e coincide con il trentesimo anniversario della produzione di una delle sue “creature” più importanti, la Ducati 916. In mostra le moto che videro Massimo Tamburini protagonista di un periodo, dal 1973 quando fondò la casa motociclistica Bimota, fino alla fine dei primi anni 2000, quando cessò la sua collaborazione con MV Agusta. Domenica 22 presenzieranno alla mostra la figlia di Massimo Tamburini, Simona, e Livio Lodi, curatore del Museo Ducati.

L’Ingar Motor Fest a Riccione

Dopo la cerimonia in cui il quindici volte campione del mondo Giacomo Agostini verrà insignito della cittadinanza onoraria di Riccione dalla sindaca Daniela Angelini, in programma questa sera alle 19, oggi entrerà nel vivo l’Ingar Motor Fest, il palinsesto di eventi che animeranno oggi e domani viale Amerigo Vespucci. Dalle 10 si susseguiranno esibizioni di drifting, freestyle e trial, voli in mongolfiera (dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 22, cibo internazionale e spettacoli serali di ogni genere. In chiusura a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e di luci. L’ingresso all’evento è gratuito con offerta libera: parte dei proventi sarà devoluta all’Aism (associazione italiana sclerosi multipla) e alla Croce Rossa italiana, sezione di Riccione.

La Transitalia a Rimini

Fino a domani, in piazzale Fellini e sul Lungomare Tintori a Rimini, andrà in scena la terza edizione del Transitalia Expo, evento che affianca la decima edizione della Transitalia Marathon, in partenza da Rimini lunedì 23 settembre.