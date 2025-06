MotoGp, si va verso il rinnovo fino al 2031

"Una partenrship da proiettare nel futuro. Fino al 2031". Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini guarda lontano. Ieri in occasione del Gran Premio d’Italia MotoGP al Mugello, si è tenuto un incontro strategico per traghettare, con largo anticipo, il Motomondiale al 2027. Al tavolo il segretario di Stato allo Sport di San Marino, Rossano Fabbri, Carmelo e Carlos Ezpeleta, Ceo e direttore sportivo di Dorna Sports, e Carlos Ezpeleta, Direttore Sportivo di Dorna Sports, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, e il managing director del Misano World Circuit, Andrea Albani. Tutti gli attori protagonisti di una ’storia’ destinata a durare nel tempo. Perché proprio a quel tavolo ieri sono iniziati i colloqui per il rinnovo della collaborazione tra la Repubblica di San Marino, il Misano World Circuit e il Motomondiale. "Sono state esaminate – spiegano dalla segreteria di Stato sammarinese – le possibilità di estendere l’attuale intesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a partire dalla stagione 2027. Si ricorda, infatti, che le edizioni 2025 e 2026 sono già coperte da contratti precedenti". Con l’obiettivo di consolidare la presenza di questo appuntamento di rilievo mondiale nel calendario, "rafforzando la Motor Valley come un’eccellenza globale". Il Segretario Fabbri ha sottolineato l’ampio significato di questa partnership: "La partecipazione a eventi come il Gran Premio d’Italia e il mantenimento della nostra presenza nel calendario MotoGP rappresentano per San Marino molto più che una semplice competizione sportiva – dice – Questi appuntamenti sono un catalizzatore di opportunità economiche e, sempre più, un canale di diplomazia sportiva. Attraverso lo sport, San Marino si pone come portabandiera dei propri valori nel panorama internazionale, facilitando il confronto e il dialogo con i territori limitrofi e con le eccellenze globali. L’orizzonte di una collaborazione rafforzata con la Regione Emilia-Romagna, il comune di Misano Adriatico e i comuni limitrofi è fondamentale per garantire il successo continuo di iniziative che generano un indotto significativo e che, al contempo, stimolano un rafforzamento dei rapporti che vanno anche oltre l’ambito sportivo". "È stato un incontro positivo – commentano i promotori – Sulla scia del buon lavoro che è stato fatto nel tempo, abbiamo posto le basi per il rinnovo del contratto fino al 2031. Nel frattempo, siamo già al lavoro per organizzare un’altra grande edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini". Al Mugello c’è stata anche l’occasione per un primo incontro con il presidente della Regione De Pascale e con l’assessora al Turismo e Sport Roberta Frisoni che si sono insediati a fine 2024.