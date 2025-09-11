MotoGp, sprint finale. In corsa verso il sold out

A Misano le camere libere negli hotel scarseggiano, "da qui al weekend dovremmo riempirle", premette il presidente di Federalberghi, Massimo Leardini. Al Misano world circuit ci sono tribune già sold out e gli organizzatori dispensano sorrisi alla domanda: come vanno le prevendite? La risposta è la stessa da giorni: "In linea con lo scorso anno". Il che è importante, visto che un anno fa si superano i 163mila ingressi nei tre giorni. Intanto gli hotel si stanno popolando di stranieri. Dei biglietti venduti con la prevendita il 40% è stato acquistato da spettatori stranieri. C’è poi un altro dato che fa venire il sorriso agli organizzatori. Il 38% dei biglietti venduti sono abbonamenti, dunque ingressi in più giornate di fila. Il che ha un duplice significato: da un lato maggiori incassi al botteghino e dall’altro un impatto significativo sulle presenze turistiche, visto che per stare più giorni in tribuna, bisogna anche dormire in Riviera. Nel frattempo la macchina della MotoGp corre verso le sfide in pista e questa sera ci sarà in piazza Cavour il red carpet con i campioni. Veri miti del motociclismo, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, Casey Stoner, Freddie Spencer e tanti altri pronti a partecipare al MotoGp Iconic che si terrà al Teatro Galli, un evento solo su invito. Nel frattempo in viale Ceccarini a Riccione correrà l’adrenalina con la Red Bull riders night. Dalle 20 a mezzanotte, dj set e le spettacolari evoluzioni dei migliori rider tra acrobazie da brividi. "Bene gli eventi collaterali - dice Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione - perché consentono di vivere le atmosfere della competizione anche fuori dal circuito. Il Gran Premio è un importante evento di sistema per la Riviera. Quest’anno il dominio di Marquez rischia di portare meno attenzione sull’evento, e di conseguenza presenze, ma attendiamo il last minut di questo fine settimana". Il meteo potrebbe dare una mano per legare sole e tintarella alla gara.

Intanto la macchina organizzativa procede rodata dopo quasi un ventennio di Gran Premi. Come tutti gli anni vi saranno i percorsi colorati per chi arriva in circuito dall’autostrada, così da evitare code e disagi. Stessa cosa in uscita sotto l’occhio vigile di polizie locali e polizia stradale. Non rimane che attendere le prime prove libere di domani e le gare di sabato con la Sprint e domenica quando nei box compariranno anche i vip ospiti di team e sponsor. Un vero esercito di ospiti quantificati in 5mila persone con il pass in mano presenti nelle hospitality di sponsor, team e aziende.

Andrea Oliva