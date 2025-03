Motor fest, due giornate a tutto gas per mettere il turbo alla beneficenza

Tra passione per i motori, divertimento e beneficenza, quest’anno diretta alla cardiologia dell’ospedale Ceccarini, torna Riccione Motor Fest, manifestazione non agonistica giunta alla sua terza edizione, che propone esibizioni di auto e camion da drifting, Ape e proto, stunt show, nonché un raduno statico di auto tuning, supercar, d’epoca e americane. Sono oltre 150 gli equipaggi iscritti, pronti a esibirsi sabato 15 dalle 14 a mezzanotte e domenica 16 dalle 9 alle 19 nella zona artigianale Raibano 2.

Cuore dell’evento sarà la piazza della Cantoniera, ma verranno coinvolti anche i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro e Gradara, nonché piazzale Pietrarubbia. Verranno predisposti appositi parcheggi e navette gratuite col trenino da sessanta posti in partenza ogni mezz’ora dal parcheggio all’ingresso dell’A14 di Riccione e da quello di Raibano. Come anticipa Oscar Cappiello, presidente di Cosmo Drift Team, affiancato dall’assessore al Turismo Mattia Guidi, un’area sarà allestita con due tracciati minimoto e minicross.

Laura Procopio, presidente in carica di Inner Wheel Club Riccione-Valconca, fa sapere che Cosmo Drift Team supporterà il progetto ‘Un battito di speranza’ a favore della cardiologia del Ceccarini. Verranno raccolti fondi per due strumenti da 50mila euro: un’apparecchiatura da 15mila per prove da sforzo e un ecografo mobile da 35mila. Il progetto può essere supportato anche attraverso il sito www.unbattitodisperanza.it.

Nives Concolino