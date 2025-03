Motoraduno per Sic. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al nuovo Moto Incontro del SIC58 che si terrà il 26 e 27 aprile. Il grande raduno dedicato alla memoria di Marco Simoncelli torna nella terra dell’indimenticabile campione, organizzato dal Moto Club misanese. Non mancherà la grande parata in pista, al Misano world circuit, per un evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli, lo stesso Misano World Circuit, Eicma e la Federaziomne motociclistica italiana. Sabato 26 aprile si terrà il giro turistico verso Coriano dove ad attendere i partecipanti ci saranno le autorità comunali. Seguirà la visita alla ‘Casa del Sic’. Domenica giro turistico e ritrovo alle 13 per la parata in pista ospitati da Eicma che in quei giorni terrà un fuori salone con ingresso gratuito previa registrazione. L’incasso delle iscrizioni verrà devoluto alla Fondazione Simoncelli.