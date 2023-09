Motori, sfide e avventura. Arriva la Transitalia Marathon

Il momento che attendevano gli appassionati di motori è arrivato. Torna Transitalia Marathon da domani a domenica in piazzale Fellini. Assieme ai motori e ai concorrenti si terrà anche il Transitalia Expo, la prima fiera outdoor internazionale di mototurismo che si svolgerà nel medesimo periodo con il taglio del nastro atteso domani alle 14. L’Expo rappresenta un punto d’incontro imperdibile per gli appassionati del mototurismo e non solo. Quest’anno gli organizzatori promettono sorprese. Le principali aziende e case costruttrici del settore riempiranno il piazzale per presentare le ultime novità in termini di modelli di moto, attrezzature e accessori. Ci saranno anche demo raid, workshop e altre attività rivolte al pubblico.

Poi, domenica mattina tutti sulla griglia di partenza per l’inizio dell’avventura. Il via alle 9,30, con la bellezza di 450 partecipanti provenienti da tutto il mondo pronti a partire dal palco di piazzale Fellini per la nona edizione di Transitalia Marathon. I partecipanti affronteranno tre tappe principali: Città di Castello, Chianciano Terme, Follonica. Poi rientreranno sulla costa dirigendosi a Riccione dove arriveranno mercoledì prossimo in piazzale Roma. Intanto già si guarda al prossimo anno. Nel 2024, nella tanto attesa decima edizione, saranno introdotte sorprese e novità, con percorsi ancor più avvincenti e nuove sfide. "Transitalia Expo e Transitalia Marathon - spiega Mirco Urbinati, organizzatore dell’evento - sono eventi che uniscono la passione per il mototurismo con l’avventura e la scoperta. Siamo entusiasti di accogliere appassionati, professionisti e curiosi in questa straordinaria celebrazione del mondo delle due ruote".