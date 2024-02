Motoseghe in azione sui viali ‘Cadono’ le piante a rischio

E’ ripreso ieri il programma di abbattimenti di alberi ad alto fusto in giro per la città. Geat, al termine della prima fase del monitoraggio in città che aveva coinvolto 3.500 alberature, aveva identificato una sessantina di piante a rischio. Dopo i primi abbattimenti è partito in settimana il programma di tagli che andrà avanti fino al 31 di marzo. I tagli verranno fatti in viale Berlinguer, lato Cattolica, dal viale Arezzo per un tratto di strada verso nord. E’ qui che si trovano le alberature ormai insicure e da abbattere. Motoseghe in azione sempre in viale Berlinguer lato Cattolica, ma all’altezza del viale Giulio Cesare. Altri interventi sono previsti sul lato mare del viale tra la rotatoria del Benvento e viale Tirreno. Cadranno alberi anche in viale Arezzo, tra viale Berlinguer e viale Toscana, e avvicinandosi al municipio in viale Vittorio Emanuele II, tra viale Ceccarini e viale Massaua. Infine altri abbattimenti in viale Diaz.