Mototerapia e poi freestyle mozzafiato

All’Arena 58 di Misano, in zona mare, entra nel vivo il programma del DediKato 2024. Oggi appuntamento alle 10 con la Mototerapia-Mask to pride con Alvaro Dalfarra, evento dedicato alle persone con disabilità che vogliono vivere l’esperienza del motociclismo. Alle 18 la pitline di moto che hanno scritto la storia del motociclismo col dj set di Marco Corona e Luigi Del Bianco. Alle 19 spettacolo di drifting e alle 21.15 protagonisti freestyle e motocross, by Alvaro Dalfarra, evento mozzafiato in cui piloti di moto eseguono acrobazie aeree spettacolari, come salti, backflip e manovre estremamente tecniche. A Coriano, oggi alle 19, l’accensione straordinaria della Fiamma ‘Every Sunday’ dedicata a Marco Simoncelli per salutare gli ospiti arrivati per il motomondiale.