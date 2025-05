Motus Liberi rinnova le cariche

Alla seconda assemblea congressuale di Domani Motus Liberi è seguito il coordinamento centrale del partito che si è tenuto nei giorni scorsi. In quell’occasione sono stati nominati, come previsto dallo Statuto, i nuovi incarichi all’interno del partito. Nuove forze che, insieme al presidente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi, e allo stesso Coordinamento centrale porteranno avanti le attività di D-Ml per il mandato del prossimo triennio.

Il segretario generale del partito resta la confermata Carlotta Andruccioli, Gaetano Troina confermato direttore dell’Ufficio stampa e Daniela Marchetti resta il tesoriere, mentre il nuovo responsabile dei rapporti internazionali è l’ex segretario di Stato Fabio Righi, che riceve il testimone da Elisa Zafferani, "cui è andata la gratitudine del Coordinamento – sottolineano dal partito – per l’impegno profuso di questi anni".