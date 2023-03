Movida fuori controllo "Reparti mobili in piazza contro vandali e risse"

"Avere un presidio fisso costituito da quattrocinque pattuglie in piazza Cavour è sicuramente importante, ma credo che si possa fare qualcosa di più per alzare l’asticella e rafforzare la percezione della sicurezza nei residenti ed esercenti: penso, ad esempio, alla possibilità di impiegare la celere per il monitoraggio e il presidio delle zone più calde del centro storico". La proposta arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Filippo Zilli, che torna nuovamente sulla questione sollevata nei giorni scorsi da un video del content creator riminese Matteo Zamagni. Oggi il tema sarà al centro di una riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, presieduta dal prefetto Rosa Maria Padovano. Nel frattempo la politica riminese si interroga sulle soluzioni da mettere in campo per arginare risse, vandalismi e danneggiamenti.

"Fortunatamente - premette Zilli - negli ultimi mesi non si sono registrati episodi di particolare gravità, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Tra gli operatori del centro storico serpeggia comunque una certa preoccupazione legata ai comportamenti manifestati da alcuni gruppi di giovani e giovanissimi e in altri casi da stranieri senza fissa dimora. Non di rado, in passato, è capitato di assistere a zuffe tra persone ubriache, ci sono state vetrine e dehors danneggiati, bottiglie rotte e altre segnalazioni riguardanti l’ordine pubblico. A Questura e Prefettura spetta il compito di valutare le strategie e gli strumenti di intervento più adatti, ma dalla politica possono sicuramente arrivare delle sollecitazioni". Ecco allora la proposta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "Perché non impiegare personale altamente qualificato, come quello appartenente ai reparti mobili della polizia di Stato e messi a disposizione dalla questura di Bologna, per presidiare alcuni luoghi sensibili, da piazza Cavour alle Cantinette? A Rimini è già stato fatto in altre occasione, per arginare altri tipi di criticità, e i risultati sono sempre stati ottimi. Parliamo di agenti altamente specializzati, che sanno bene come spegnere sul nascere qualsiasi fuoco". Ai reparti mobili, prosegue Zilli, si potrebbe affiancare "l’impiego di unità cinofile ed eventualmente anche il ripristino del servizio di polizia a cavallo, così come già sperimentato per un certo periodo a partire dall’estate del 2015 per il controllo del centro e dei parchi".

Lorenzo Muccioli