"Movida nociva, paghino i Comuni" La riviera invoca controlli preventivi

Movida rumorosa e notti insonni? I danni li paga il Comune. La sentenza della Cassazione dopo la denuncia di una coppia di Brescia contro il proprio municipio, ora rischia di produrre una pioggia di ricorsi anche in Riviera, dove locali e movida sono un marchio di fabbrica. "Non intendiamo affatto sottovalutare la cosa – premette l’assessore Juri Magrini –, ma credo che i problemi vadano contestualizzati. Come amministrazione comunale cerchiamo di gestire le situazioni, con equilibrio".

La coppia bresciana era ricorsa nel 2012 al tribunale per il rumore che i clienti dei locali scatenavano nelle vie del centro storico durante la notte. In primo grado il tribunale aveva dato ragione alla coppia, il cui marito era il fratello dell’allora sindaco, condannando il Comune al risarcimento del danno: 50mila euro. L’appello aveva ribaltato tutto prima che la Cassazione aprisse un fronte nuovo. Il troppo baccano può trasformarsi in danno biologico e per i giudici la salute viene prima di tutto e le amministrazioni devono attivarsi per evitare l’insorgere di danni per i cittadini. Le amministrazioni d’Italia tremano, ma per il momento a Palazzo Garampi la linea non cambia. "Continueremo a gestire le situazioni – riprende l’assessore –. Andremo a leggere bene le sentenza, ma a Rimini il Comune è presente quando si parla di movida. Il progetto degli street tutor va in questa direzione, ovvero gestire le condizioni all’esterno dei locali, laddove si possono creare assembramenti che creano disturbo".

La giunta vuole muoversi in questa direzione in estate. Un anno fa gli street tutor avevano presidiato la zona del ‘triangolone’, da piazzale Fellini al porto, e i viali delle Regine. "Stiamo valutando di riproporre il progetto". Prevenzione e controlli, la ricetta resta la medesima e coinvolge anche i locali. "Partiamo dal fatto che i locali devono rispettare le regole – sottolinea Gianni Indino presidente di Confcommercio -. E’ sbagliato arrivare al punto in cui a pagare i danni è un Comune, dunque tutti i cittadini. Se ci sono locali che esagerano allora si intervenga su quelli. Ma se a fare baccano sono gruppi di ragazzi dopo la chiusura allora è un problema di ordine pubblico e va gestito dalle forze dell’ordine. Un tempo c’era più tolleranza, oggi meno, ma se si va ad abitare vicino a locali storici, poi non ci si può lamentare". Per evitare ricorsi in Confcommerico piace l’idea delgi street tutor. "Il loro utilizzo da parte dei locali, con l’aiuto economico dell’amministrazione comunale, può evitare di arrivare a situazioni ingestibili".

Andrea Oliva