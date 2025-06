Movida violenta, a Riccione il ‘salotto’ diventa un ring: volano pugni tra i passanti

Riccione, 28 giugno 2025 – Una vera e propria scena da film d’azione direttamente nel ‘salotto’ di Riccione. Giovedì sera, intorno alle 23, viale Ceccarini si è trasformato per alcuni minuti in un ring a cielo aperto.

Otto persone si sono affrontate in una rissa proprio sotto gli occhi sbalorditi di turisti, famiglie e clienti seduti ai tavolini dei bar e dei ristoranti. Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze, a scatenare la lite sarebbe stata una discussione tra pierre, probabilmente legati al mondo delle discoteche. In un attimo dalle parole si è passati ai fatti e il gruppo ha iniziato a colpirsi con violenza, utilizzando anche caschi e borselli come armi improvvisate.

Immediato l’intervento dei carabinieri, allertati da commercianti e passanti che hanno assistito alla scena. All’arrivo dei militari, tuttavia, i protagonisti della rissa si erano già dileguati, facendo perdere le loro tracce tra le strade vicine. I carabinieri hanno avviato subito i rilievi e stanno ora visionando i filmati girati dalle persone che si trovavano nella zona per identificare e rintracciare i protagonisti del parapiglia. Nei loro confronti non si escludono eventuali denunce.

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni tra i commercianti del centro, che già da tempo segnalano un aumento di episodi violenti e comportamenti problematici nelle ore serali. A prendere posizione è stato anche il presidente del Consorzio di viale Ceccarini, Maurizio Metto, che ha lanciato l’allarme.

“Siamo molto preoccupati da situazioni come questa – spiega –. Non si tratta di bande o di maranza, come spesso accade in altri contesti, ma sembra essere una rissa scoppiata tra pierre, tutti italiani. Tuttavia, il problema resta grave. Episodi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti e non possiamo più permetterci di ignorarli”.

Proprio per questo motivo, i commercianti della zona stanno valutando di rafforzare il presidio della zona attraverso un servizio di vigilanza privata. “Stiamo lavorando – ha concluso Metto – per attivare un controllo più costante con vigilantes. La sicurezza dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e dei cittadini viene prima di tutto”.