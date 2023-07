Movie experience trio illumina il centro culturale ’Belli’ a Igea

Proseguono gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, del Centro Culturale Vittorio Belli, nel cuore di Igea Marina. La prossima settimana, in scena ancora una volta la musica dal vivo e la lettura. Lunedì alle ore 21, è atteso sul palco di piazzale Santa Margherita il Movie experience trio (in foto), che si prepara al secondo appuntamento della rassegna dedicata alla musica live. Il progetto è curato dalla Proloco di Bellaria con il sostegno dell’Amministrazione comunale, dalla locale Associazione Albergatori e in collaborazione con l’Associazione Culturale “InArte. Projects of Cultural Integration”, realtà che coordina le attività del Centro Belli e della Scuola comunale di Musica. Il trio proporrà l’eleganza e la raffinatezza delle colonne sonore dei film più affascinanti della storia cinematografica, con la voce di Monica Montanari accompagnata al flauto da Elisa Venturini e al pianoforte da Alex Grilli. Il giorno dopo, martedì 25 luglio, sempre alle 21, Barbara Marini presenterà “Pancho Panda Esplomondo”, un libro dedicato ai più piccoli. L’appuntamento prevede anche un laboratorio dedicato alla creazione di maschere. Si ricorda nell’occasione che all’interno del Centro Culturale Vittorio Belli, il martedì, il giovedì ed il sabato, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, è possibile visitare la mostra “Al soffio dell’Adriatico. Mosaico di micromondi” a cura di Claudio Ballestracci e Maria Gregorio.