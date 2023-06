Mularoni alla Sanità e Berti agli Interni

Mariella Mularoni alla Sanità e Gian Nicola Berti agli Interni. Dopo la Democrazia cristiana, anche Noi per la Repubblica ha sciolto le riserve comunicando la designazione del proprio ministro. Berti prende il posto di Elena Tonnini alla guida degli Interni. A designarlo i membri del gruppo consiliare di Noi per la Repubblica all’unanimità. "Rivolgiamo al consigliere le nostre felicitazioni – scrivono da casa Npr – per la buona riuscita del mandato in qualità di nuovo membro del Congresso di Stato". Qualche giorno prima era stata la Democrazia cristiana a sciogliere le riserve designando Mariella Mularoni alla Sanità, al posto di Roberto Ciavatta. Anche in questo caso la decisione in casa Pdcs era arrivata all’unanimità, tra direzione e gruppo consiliare. Il partito esprime "sincera soddisfazione per tale scelta e rinnova al proprio consigliere le felicitazioni e i migliori auspici per la buona riuscita del mandato quale membro di governo". Iscritta alla Dc dal ’94, dopo l’uscita di Elena Tonnini dal Congresso di Stato, rappresenta l’unica quota rosa del governo del Titano. Della nomina

dei nuovo segretari di Stato a Sanità, appunto, e Interni se ne è iniziato a parlare da ieri sera in Consiglio grande e generale con nomine e giuramenti dei nuovi ministri, mentre quelli uscenti di Rete, Ciavatta (ex Sanità) e Tonnini (ex Interni) tornano consiglieri sedendo sui banchi dell’opposizione, dopo l’uscita del proprio movimento dalla maggioranza. E, intanto, al posto dei due nuovi Segretari di Dc ed Npr, entreranno in consiglio Vittorio Brigliadori (Dc) e Alessandro Rossi (Npr). Nella sessione di giugno del Consiglio grande e generale che si è appena aperto all’ordine del giorno ci sono anche di residenza fiscale non domiciliata e di regime fiscale speciale a cui la residenza fiscale non domiciliata è sottoposta. Temi decisamente pronti a scaldare l’aula. Ma in programma c’è anche la relazione del dirigente del Tribunale sullo stato della giustizia per l’anno 2022 e il successivo dibattito. In Consiglio sono pronte a ‘entrare’ quattro Istanze d’Arengo, poi tutta una serie di progetti di legge in prima e seconda lettura, oltre alla ratifica di diversi decreti delegati.