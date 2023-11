Multato nella nuova Ztl. Il Comune smonta il caso:: "Prima delle sanzioni ha ricevuto 68 avvisi"

Rimini, 25 novembre 2023 – Uomo avvisato, mezzo salvato. E prima delle multe di avvisi ne aveva ricevuti parecchi Cristian Siani (foto), operaio residente a Viserbella a cui sono arrivate 14 multe per aver violato la Zona a traffico limitato di Rimini nord.

A fare il punto sul caso è l’assessore Roberta Frisoni: "Nel raccontare la vicenda il signor Siani ha omesso vari dettagli. Il primo: nella fase sperimentale della Ztl (da Pasqua a fine agosto, in cui non sono state fatte multe) anche lui come tanti altri aveva ricevuto comunicazioni amichevoli che segnalavano le ripetute violazioni".

L’assessore ricorda che sono state 12mila lettere spedite a chi ha infranto la Ztl, "invitando i cittadini a regolarizzare la loro posizione. Un sistema che ha permesso di correggere procedure e permessi, prima di fare le multe. Peccato che Siani abbia ignorato le comunicazioni, contattando gli uffici mobilità solo a metà novembre". A carico di Siani "sono stati contati 82 transiti non autorizzati" nella Ztl, di cui 68 prima che partissero le multe. "Inoltre – aggiunge la Frisoni – il permesso di cui è in possesso non preclude in alcun modo a Siani di raggiungere la sua casa. Richiedere l’accesso ai varchi di Viserbella non sarebbe servito a nulla. Il lungomare è a senso unico in direzione centro, tutti i varchi a sud della sua abitazione sono inutili per arrivare a casa". Insomma, "appare chiaro che Siani ha usato in modo errato il suo pass". Se farà ricorso, "noi saremo pronti a rispondere"

Delle multe e dell’impatto della Ztl sulla zona di Rimini nord si è parlato anche l’altra sera in consiglio comunale. Enzo Ceccarelli (Lega) ha presentato un’interrogazione per parlare dei disagi creati dai divieti alle attività economiche, e ha accusato il Comune di aver cambiato idea troppe volte sulle regole della Ztl. "Non abbiamo mai cambiato idea sulla Ztl, e dopo tanti incontri con i cittadini abbiamo ampliato le categorie delle persone che potevano richiedere i permessi". Per quanto riguarda i turisti, "risultano solo 26 casi di errori da parte degli alberghi nel comunicare le targhe dei clienti, per un totale di 50 multe".