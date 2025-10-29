Multe per eventi e balli abusivi: "Ora basta, chiudiamo Gradella. Meritavamo più considerazione"

La chiamata ai vigili. I controlli. Le multe. E anche una denuncia per ballo abusivo. Quella serata del luglio 2023, in cui a Gradella avevano spostato i tavoli per far ballare alcune persone ("avevamo messo la musica swing e loro ballavano il lindy hop"), è costata a cara al locale a due passi dal ponte dei Mille. Il conto finale è arrivato la settimana scorsa, dopo che Tommaso Della Motta, titolare del locale, aveva fatto ricorso e impugnato la sanzione. Ricorso respinto: quella multa va pagata. "Pochi giorni fa mi è arrivata una cartella esattoriale da 9845 euro". E così ieri, sui social, Della Motta ha annunciato che "Gradella, per po’, resterà chiuso". Non solo per la maxi multa, ma anche per gli altri controlli e verbali arrivati successivamente. Perché "il nostro locale, negli anni, è diventato un presidio per questa zona. Luci sempre accese. Bidoni dei rifiuti a disposizione di tutti. E un dialogo costante coi vicini, clienti e amici anche loro. Addirittura gli homeless che si attardavano lasciavano tutto pulito. Mi chiedo: tutto questo non valeva niente?". E alla fine "mi è venuta voglia di chiudere Gradella". Non è un addio, ancora. Ma di certo "il locale resterà chiuso fino a quando non potremo farne un uso diverso dalle possibilità che abbiamo ora". Nello sfogo sui social Della Motta ripercorre tutte le tappe: dai controlli di quella sera di luglio ("con una task force formata da 8 agenti di polizia locale e Questura"), in cui sono stati contestati l’assenza di permessi per l’evento, i balli abusivi, lo spazio occupato da Gradella "superiore ai 182 metri quadrati consentiti", ai blitz avvenuti successivamente. "La legge non ammette ignoranza. Non contesto i verbali e gli accertamenti. Ma Gradella meritava più considerazione, per ciò che è diventato in questi 5 anni: un presidio per la zona, la casa di tutti". Dal Comune assicurano: non c’è stato alcun accanimento, tutti i controlli sono stati fatti "a seguito di segnalazioni di alcuni residenti".

Manuel Spadazzi