Municipio, palazzo del Turismo e comando di polizia al centro del maxi investimento sulla sicurezza

La Regina amplia il suo occhio elettronico sul territorio comunale grazie ad un finanziamento regionale di circa 92.000 euro (per un progetto complessivamente da 117.000). In città vi sono già una quarantina di telecamere ma ora, grazie ai finanziamenti della Regione, ne verranno allestite di nuove soprattutto nei pressi di ben tre edifici pubblici: Palazzo Mancini (municipio), Palazzo del Turismo e Comando di Polizia Municipale. "Il progetto nel suo complesso – spiega l’amministrazione comunale – è finalizzato a un complessivo intervento di miglioramento della vivibilità e della sicurezza del centro storico e delle aree limitrofe al Comune, interessate dal fenomeno della mala movida. In particolare è stata consolidata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura di Rimini, della figura degli "Street Tutor", per il quale progetto si attendono sviluppi anche nei prossimi mesi per riproporlo pure nel 2024. Il progetto complessivo di sicurezza cittadina prevede inoltre l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei tre principali palazzi comunali che si trovano nel centro: il Palazzo del Turismo, il Municipio e la sede della Polizia Locale, che andranno ad integrare l’impianto già presente di video-protezione territoriale".

E non finisce qui: "Sempre nelle aree interessate – prosegue l’amministrazione comunale – sono previsti interventi di potenziamento della pubblica illuminazione ed il rifacimento dei bagni pubblici, situati in Piazza Primo Maggio. Ma il progetto prevede anche il potenziamento di servizio di educativa di strada". Molto interessante quest’ultimo aspetto con alcuni operatori comunali che hanno incontrato i giovani nei loro luoghi di aggregazione per dialogare e capire le esigenze e le dinamiche giovanili. "Siamo molto soddisfatti per questo finanziamento regionale – conferma Claudia Gabellini, assessore alla Polizia Municipale di Cattolica –, ma crediamo molto anche nel servizio di educativa di strada".

Luca Pizzagalli