Munizioni in casa. Assolto cattolichino

Munizioni da guerra dell’Esercito italiano, destinato ad una mitragliatrice antiaerea e anticarro in servizio durante il secondo conflitto mondiale. L’uomo li aveva definiti dei semplici "oggetti da collezione", ma per gli inquirenti quei proiettili su nastro mitragliatore rappresentavano un piccolo arsenale illecito. Così nei confronti dell’uomo – un cattolichino difeso dall’avvocato di fiducia Federica Rossi – era scattata una denuncia a piede libero, mentre i carabinieri della Regina, nel 2022, avevano proceduto al sequestro del materiale. Il processo a carico del detentore dei proiettili è stato incardinato con la formula del rito abbreviato. La pubblica accusa aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione, mentre l’uomo e il suo avvocato in aula si sono difesi sostenendo appunto che le munizioni fossero un semplice cimelio storico per appassionati di oggetti militari. Il gup, nel corso dell’udienza, ha riconosciuto le ragioni del cattolichino, e lo ha assolto in quanto il fatto non sussiste.