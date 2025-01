Muore a 17 anni nell’incidente sullo scooter a Misano dopo la discoteca La tragedia poco dopo le 4 in in via della Stazione: il giovanissimo residente a Gradara, stava facendo spola tra il locale e casa degli amici in sella allo Scarabeo, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo. Inutili i soccorsi