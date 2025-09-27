Muore a 29 anni dopo un incidente. Federico Morvillo non ce l’ha fatta. Il dolore di familiari e amici:: "Non scorderemo mai il tuo sorriso"

di Francesco ZuppiroliUn giorno nero. Un giorno di dolore e vuoto nel cuore della Valconca, che ieri mattina sotto un cielo cupo ha versato lacrime per la scomparsa di Federico Morvillo. Ventinove anni compiuti a maggio, una vita davanti ma interrotta in un letto d’ospedale, dopo quattro giorni di lotta a seguito del tremendo incidente stradale di cui Morvillo è rimasto vittima domenica pomeriggio a Ospedaletto di Coriano. Lungo quella via Montescudo che Federico aveva percorso in sella al proprio scooter Honda Sh – con tanto di carena personalizzata con numeri e colori di Marco Simoncelli – per tornare a casa sua, nella frazioncina di Trarivi, incastonata nel comune di Montescudo-Monte Colombo. A casa però Federico non tornerà più. Le speranze, che quelle gravissime ferite riportate dopo esser stato disarcionato dal mezzo a seguito dello scontro con un suv Toyota potessero guarire, si sono spente nel letto della terapia intensiva dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove il 29enne era stato elitrasportato d’urgenza subito dopo l’incidente all’incrocio tra via Montescudo e via al Colle.

Una voragine si è aperta nei cuori di chi ha conosciuto e amato quel "ragazzo di paese sempre allegro". Così come lo ricorda l’amico, nonché presidente del consiglio comunale di Montescudo-Monte Colombo, Gilberto Arcangeli. "Federico era perfettamente integrato nella nostra comunità, aveva per anni frequentato la parrocchia e qui aveva tutta la sua vita, i suoi amici. Lavorava come operaio in una ditta di Chiesanuova a San Marino, ma era cresciuto nella piccola comunità di Trarivi e tutti qui gli volevamo bene". La stessa famiglia di Morvillo, tramite il sindaco di Montescudo Gian Marco Casadei, ha ricordato Federico: "Era la persona più umana e sorridente che esistesse".

Umano e altruista, anche dopo la tragedia, dal momento che ieri mattina si è concluso, dopo il via libera dell’autorità giudiziaria, l’espianto degli organi di Federico. Un ultimo gesto d’amore per un giovane che amore in vita aveva sempre donato alle centinaia di persone che, dopo aver appreso della sua morte, hanno infatti inondato con messaggi di affetto il profilo social di Morvillo. Gli organi di Federico ora serviranno a salvare altre vite come ultimo gesto d’amore del 29enne. Di un giovane il cui sorriso "non sarà mai dimenticato", si unisce al cordoglio il sindaco di Montescudo Gian Marco Casadei dopo "una notizia che lascia la nostra comunità distrutta". Ieri sera alle 20.30 alla chiesa di Trarivi si è dunque tenuta la veglia funebre per Federico e nella medesima chiesa quest’oggi alle 15 in punto si terranno i funerali del 29enne.

Nel frattempo, continua il lavoro della polizia locale intervenuta domenica in via Montescudo per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente in cui è rimasto ucciso Federico. Secondo le prime ricostruzioni lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via al Colle, quando il suv Toyota stava svoltando e lo scooter del 29enne è andato a scontrarsi col fianco dell’automobile. Alla guida del suv si trovava un coetaneo di Morvillo, che in quel momento stava compiendo la svolta. Il conducente dopo l’incidente era stato condotto in ospedale per accertamenti poiché sotto choc. La procura ha quindi aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare piena luce sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità del giovane che guidava l’auto.