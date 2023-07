Muore a bordo di un peschereccio

Stavano ridendo e scherzando, come tante mattine in mare, dove la barca per chi fa il duro lavoro del pescatore è una seconda casa e i colleghi sono degli amici con cui si condivide tutto. Tra quelle risate Gueye Babacar, 57 anni, senegalese, si è accorto che le gambe non lo reggevano più. Ha cercato appigli nella barca ma poi è crollato a terra come un sasso. Non è riuscito nemmeno a gridare aiuto o a dire che si stava sentendo male. L’equipaggio che era con lui lo ha visto spegnersi improvvisamente. Il comandante della Motopesca Gigante, l’imbarcazione in cui lavorava da nove anni, ha lanciato subito la richiesta di aiuto alla Capitaneria di Porto di Ancona che ha attivato il protocollo di sicurezza previsto per questi casi. Per il 57enne però ma non c’era più nulla da fare. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. La salma è stata portata all’obitorio di Torrette. E’ sotto sequestro giudiziario. La procura avrebbe già chiesto l’autopsia per definire le cause della morte. Per l’equipaggio del peschereccio è stato uno choc vedere morire così il collega. Babacar era residente a Rimini, dove ieri è stato rintracciato un fratello, ma Ancona era una seconda casa per lui. Il fratello era il parente più vicino in Italia. Il resto dei familiari è in Senegal. Tra le imbarcazioni della marineria ieri si è poi diffusa la notizia della tragedia. Il pescatore era conosciuto nell’ambiente come anche la Motopesca Gigante, una delle famiglie più storiche della città.

m.v.